Word Finder

Kelime Bulucu, anlamlı kelimeler veya ifadeler oluşturmak için uzun harf zincirleri oluşturmayı hedeflediğiniz bulmaca tarzı bir harf oyunudur. Altı dil modu mevcuttur: İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Almanca, İtalyanca ve Portekizce. Ancak bir sorun var: Mümkün olduğu kadar çok kelime bulmak için yalnızca iki dakikanız var! Bir harf zinciri oluşturmak için imlecinizi sürükleyin. Seç/Sürükle - Sol Fare Düğmesi Kelime Bulucu, CodeThisLab tarafından oluşturulmuştur.

Web Sitesi: poki.com

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