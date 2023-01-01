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Word Finder

Word Finder

poki.com

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Kelime Bulucu, anlamlı kelimeler veya ifadeler oluşturmak için uzun harf zincirleri oluşturmayı hedeflediğiniz bulmaca tarzı bir harf oyunudur. Altı dil modu mevcuttur: İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Almanca, İtalyanca ve Portekizce. Ancak bir sorun var: Mümkün olduğu kadar çok kelime bulmak için yalnızca iki dakikanız var! Bir harf zinciri oluşturmak için imlecinizi sürükleyin. Seç/Sürükle - Sol Fare Düğmesi Kelime Bulucu, CodeThisLab tarafından oluşturulmuştur.

Web Sitesi: poki.com

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