Words Emoji, WeDoYouPlay tarafından oluşturulan bir kelime bulmaca oyunudur. Sayfanın alt kısmında gördüğünüz emojilerin yardımıyla harfleri birleştirerek anlamlı kelimeler haline getirin. Bulmacaları tamamlayarak seviye atlayın ve kelimeler zorlaştıkça kendinize meydan okuyun. Ne kadar çok kelime tahmin ederseniz o kadar çok para kazanabilirsiniz. Bir bulmacanın içinde sıkışıp kalırsanız, kazandığınız paraları harcayarak kelimelerden birini ortaya çıkarmak için sayfanın üst kısmındaki ipucu düğmesini kullanın. Words Emoji, kelime dağarcığınızı geliştirirken biraz zaman geçirmenin mükemmel bir yoludur. Bir satıra başlamak için bir harfe tıklayın ve anlamlı kelimeler oluşturmak için diğer harflerin üzerine sürükleyin. Words Emoji, WeDoYouPlay tarafından oluşturulmuştur. Bu onların Poki'deki ilk oyunları!

Web Sitesi: poki.com

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