Emoji Sort Master, amacınızın emojileri birbirine karıştırarak sıralamak olduğu bir sıralama-bulmaca oyunudur. Tüp başına yalnızca bir tür emoji kalana kadar mojileri sağ tüplere taşıyın. Mantıklı düşünün ve eğlenceli emojileri sıralamanın kendi yolunu bulun. Takılırsanız veya hata yaparsanız her zaman bir ipucu alabilir veya son hareketinizi geri alabilirsiniz! Emoji Sıralama Ustasını arkadaşlarınızla paylaşın ve oyunu kimin en hızlı bitirebileceğini öğrenin! Seçmek için bir tüpe veya emojiye tıklayın, ardından seçilen emojiyi bırakmak için bir tüpe tıklayın. Emojiyi Seç/Taşı - Dokun veya Fareyle Sol TıklaEmoji Sırala Master, VNStart Studio tarafından oluşturuldu. Bu onların Poki'deki ilk oyunu! Emoji Sort Master'ı Poki'de ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Emoji Sort Master, bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarınızda oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

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