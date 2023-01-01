Market Sort, görevinizin raflardaki çeşitli öğeleri düzgün bir şekilde düzenlemek olduğu bir bulmaca oyunudur! Göreviniz hamur işleri, mücevherler, kimyasallar ve daha fazlası gibi piyasada bulunan farklı nesneleri kategorilere ayırmak! Her rafta yalnızca bir tür nesne bulunana kadar aynı nesneleri sağ rafa taşıyın. Kendinizi takılıp kalmış halde bulursanız, ipuçları ve yan taraftaki geri alma düğmeleri gibi yararlı seçeneklere her zaman göz atabilirsiniz! Bu zorluğun üstesinden gelip organize ve düzenli bir pazar yaratabilir misiniz?

Web Sitesi: poki.com

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