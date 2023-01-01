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Fox Adventurer

Fox Adventurer

poki.com

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Fox Adventurer, Mini Duck Games tarafından oluşturulan bir platform oyunudur. Bay Fox'un büyülü ormandaki tüm değerli taşları toplamasına yardım edin! Bay Fox, duvara çarpana kadar her zaman tek yönde yürür ve bu durumda dönüp yürümeye devam eder. Bunu göz önünde bulundurarak ormana doğru ilerleyin ve toplamaya başlayın! Gizli yolların kilidini açmak için gece ve gündüz arasında geçiş yaparken hayaletlerden, dikenlerden ve düşmanlardan kaçınmak için atlayın. Hatta sıkışıp kaldığınızda daha yüksek alanlara ulaşmak için kendinizi klonlayabilirsiniz! Eşi benzeri olmayan büyülü bir maceraya hazır mısın? Atla - VGündüz ve gece arasında geçiş yap - ZClone - CRKopyayı kaldır - XFox Adventurer, Mini Duck Games tarafından yaratıldı. Diğer gündelik oyunlarını Poki'de oynayın: Street Ball Jam, Tavşan Samuray, doktor meşe palamudu, Penalty Superstar ve Doctor Teeth

Web Sitesi: poki.com

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