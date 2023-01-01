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Duck Life Adventure (Demo)

Duck Life Adventure (Demo)

poki.com

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Duck Life Adventure, kendi ördeğinizi tasarladığınız ve destansı boyutlarda bir yolculuğa çıktığınız bir macera oyunudur. Mağazalar, eğitim dojoları ve canlı bir atmosferin bulunduğu devasa bir haritayı keşfedin. Arkadaş olabileceğiniz, yarışabileceğiniz veya savaşabileceğiniz diğer ördeklerle tanışın. En büyük ördek maceracısı olmak için geliştirilecek 80 eğitim oyunu ve 8 beceri var. Ve şimdiye kadar yaşamış en büyük maceracı ördek de bolca ganimet sahibi olmalı, değil mi? Ördeğinizin benzersiz görünmesini sağlayacak 75'in üzerinde silah, kostüm ve aksesuar bulunmaktadır. Haydi ve bu heyecan verici maceranın bir parçası olun! Hareket - WASD, Ok tuşları veya LMBInteract - Boşluk çubuğu veya LMBDuck Life Adventure, Wix Games tarafından yaratılmıştır. Diğer oyunlarını Duck Life, Duck Life 2, Duck Life 3, Duck Life 4, Duck Life: Battle, ducklife-space, Ant Art Tycoon ve Jellymoji'yi Poki'de oynayın!

Web Sitesi: poki.com

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