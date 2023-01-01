Ant Art Tycoon, Wix Games tarafından oluşturulan boşta bir oyundur. Sanatçı karıncalardan oluşan bir koloninin yöneticisisiniz ve göreviniz her bir tablonun ne kadara satılması gerektiğine karar vermek. Potansiyel alıcılardan elde ettiğiniz kazancı en üst düzeye çıkarmak için karınca sanat eserlerinizin her birinin fiyat etiketini ayarlayarak para kazanın. Eserlere aşırı fiyat vermediğinizden emin olun, aksi halde insanlar onları satın almayacaktır! Ama ucuza da satmayın çünkü paraya ihtiyacınız olacak. Kazandığınız paralarla daha iyi karıncalar, daha fazla renk, daha büyük tuvaller, hız bonusları ve daha birçok sürpriz satın alabilirsiniz. Şehirdeki en zengin galeri sahibi olmaya hazır olun! Satın Al - Sol fare tuşu (veya parmağınızla dokunun) Ant Art Tycoon, Wix Games tarafından oluşturuldu. Aynı zamanda Duck Life, Duck Life 2, Duck Life 3, Duck Life: Battle, Duck Life Adventure (Demo), ducklife-space, Jellymoji, Jumphobia ve Let's Roll'u içeren Duck Life serisinin de yaratıcısıdır.

Web Sitesi: poki.com

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