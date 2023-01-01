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Word vs Word

Word vs Word

poki.com

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Word vs Word, kelime oluşturma maçında başka bir oyuncuyla savaştığınız 2 oyunculu bir bulmaca oyunudur. Karakterinizi yaratın, bir avatar seçin ve bir rakibe karşı gerçek zamanlı bir maça katılın. Karmaşık harflerle dolu, bulmaca benzeri bir tahta bulacaksınız ve bir kelime oluşturmak için bir dizi harfi kaydırmak sizin işiniz. Kelimeniz ne kadar uzun olursa o kadar çok puan alırsınız. Harika kombinasyonlar oluşturabilmeniz için her harfin kaç puan tuttuğuna dikkat edin! Hem sizin hem de rakibinizin, zaferiniz veya yenilginiz için belirleyici hamle olabilecek, oyunun kurallarını değiştiren 12 güçlendirmeyi kullanabileceğinizi bilmek güzel. Bunlar şunları içerir ancak bunlarla sınırlı değildir: karışıma boş jöleler eklemek, hayalinizdeki kelimeyi bir araya getirmek veya rakibinizin bir sonraki skorunu sabote etmek için tüm tahtayı yeniden karıştırmak. Bu güçlendirmeler oyun başına yalnızca bir kez kullanılabilir, bu nedenle akıllıca seçim yapın ve en sevdiğiniz güçlendirmeyi rakibinizden önce seçin! Scrabble ve Wordfeud gibi oyunları seviyorsanız Word vs Word'ü de seveceksiniz! Oyunu arkadaşınızla paylaşmayı ve kimin daha iyi bir kelime ustası olduğunu görmeyi unutmayın. Bir kelime oluşturmak için bir satır harfi kaydırın. Kelimeniz ne kadar uzun olursa o kadar çok puan alırsınız. Harika kombinasyonlar oluşturabilmeniz için her harfin kaç puan tuttuğuna dikkat edin! Word vs Word, Wix Games tarafından oluşturuldu. Poki'de daha birçok harika oyun var: Ant Art Tycoon, Duck Life, Duck Life 2, Duck Life 3, Duck Life: Battle, Duck Life Adventure (Demo), ducklife-space, Jellymoji, Jumphobia ve Let's Roll.Oynayabilirsiniz Poki'de ücretsiz olarak Word vs Word. Word vs Word bilgisayarınızda ve telefon ve tablet gibi mobil cihazlarınızda oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Word vs Word ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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