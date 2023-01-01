Word Boss, rastgele 6 harf kullanarak 2 dakika içinde mümkün olduğunca çok kelime oluşturduğunuz bir kelime oyunudur. Bu, Poki'de ücretsiz olarak oynayabileceğiniz Flash döneminden yeniden dirilen klasiktir. Oyun size rastgele seçilmiş harflerden oluşan altı scrabble tarzı karo verir. Anlamlı kelimeler oluşturmak için bu harfleri kullanın. Kaç kelimenizin kaldığını görmek için harflerin üzerindeki panoyu kontrol edebilirsiniz. Eğer takılırsanız, döşemeleri yeniden düzenlemekten veya karıştırma düğmesine basmaktan çekinmeyin. Oyunda dört dil bulunmaktadır: İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve İtalyanca. Devam edin ve bu kelime hazinesi mücadelesini deneyimleyin! Oynamak için bir harfe tıklayın veya üzerine dokunun. Ayrıca harf döşemelerini sürükleyebilirsiniz. Alternatif olarak oyunda gördüğünüz harflere karşılık gelen klavye tuşlarını da kullanabilirsiniz. Bir harfi kaldırmak için geri tuşunu da kullanabilirsiniz. Oluşturduğunuz kelimeden bir harfi kaldırmak için iki kez dokunun. Word Boss, Eidosk tarafından oluşturulmuştur. Poki'de diğer kelime ve beceri oyunlarını da oynayın: ArithmeticA, Fast Typer, Fast Typer 2 ve Fast Typer 3. Word Boss'u Poki'de ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Word Boss bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarınızda oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

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