Spelling Bee, ABD'de çok popüler bir kelime oyunudur. Yazım Yarışmasının kuralları oldukça basittir. 7 harften oluşan bir dizide mümkün olduğunca çok kelime bulun. Her gün size yeni 7 harf veriliyor - 6'sı basit ve 1'i zorunlu. Bunlardan 4 harf uzunluğunda kelimeler oluşturmak için ekrandaki veya klavyedeki harflere tıklamanız gerekir. Bu durumda, istediğiniz sayıda harfi istediğiniz sayıda kullanabilirsiniz ancak her kelimenin bir merkezi harfi olması gerekir. Ne kadar çok kelime o kadar çok puan kazanırsınız. Daha ayrıntılı kurallar için aşağıya bakın.

Web Sitesi: spellingbeegame.org

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