Her tahmin bir kelime olmalıdır. Semantle, kelimenizin gizli kelimeye semantik olarak ne kadar benzer olduğunu düşündüğünü size söyleyecektir. Diğer kelime oyununun aksine, bu yazımla ilgili değil; anlamla ilgili. Benzerlik değeri Word2vec'ten gelir. Mümkün olan en yüksek benzerlik 100'dür (kelimelerin aynı olduğunu ve kazandığınızı belirtir). Teoride en düşük değer -100'dür ama pratikte -34 civarındadır. "Anlamsal olarak benzer" derken, kabaca "bir haber veritabanında benzer kelimeler bağlamında kullanılanı" kastediyorum. Gizli kelimeler konuşmanın herhangi bir kısmı olabilir, ancak her zaman tek kelimeler olacaktır. Yalnızca isimleri düşünmek cazip gelebilir çünkü anlamsal kelime tahmin oyunları normal şekilde çalışır. Tuzağa kapılmayın! Word2vec veri setimiz bazı özel isimler içerdiğinden tahminler büyük/küçük harfe duyarlıdır. Ancak gizli kelime kümesinden küçük harfler hariç tüm kelimeleri kaldırdım ve eğer kelimeniz gizli kelimeyle eşleşirse (büyük/küçük harf hariç) yine de kazanırsınız. Yani kelimenin daha çok Güzel mi yoksa Güzel mi olduğunu bilmek istiyorsanız her ikisini de sorabilirsiniz. "Yaklaşıyor" göstergesi size ne kadar yakın olduğunuzu gösterir; eğer kelimeniz hedef kelimeye en yakın 1000 normal kelimeden biriyse, sıralama verilecektir (1000 hedef kelimenin kendisidir). Eğer kelimeniz en yakın 1000'den biri değilse "üşüyorsunuz". ("Normal" kelimelerle, çok geniş bir İngilizce kelime listesinde görünen, büyük harfle yazılmayan kelimeleri kastediyorum; birbirine yakın olabilecek ancak sıralama almayacak çok sayıda büyük harfle yazılmış, yanlış yazılmış veya belirsiz kelime var. Bunlar Ile işaretlenmiş "????"). Altıdan fazla tahmine ihtiyacınız olacak. Muhtemelen onlarca tahmine ihtiyacınız olacak. Her gün yeni bir kelime vardır ve bir gün UTC gece yarısı veya sizin saatinize göre 19:00'da başlar.

Web Sitesi: semantle.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Semantle ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.