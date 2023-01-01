6 denemede Wordle'ı tahmin edin. Her tahmin geçerli 5 harfli bir kelime olmalıdır. Tahmininizin kelimeye ne kadar yakın olduğunu göstermek için döşemelerin rengi değişecektir.

Web Sitesi: nytimes.com

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