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Tahtada gizlenmiş 5 ipucu var. 5 ipucunun tümü ortak bir kategoriye aittir. Amacınız mümkün olduğunca az ipucu ortaya çıkararak kategoriyi tahmin etmektir. Yaptığınız her yanlış tahmin bir sonraki ipucunu ortaya çıkaracaktır. Bir Linkedin oyunu.

Web Sitesi: linkedin.com

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