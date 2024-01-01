Pinpoint

Pinpoint

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Web Sitesi: linkedin.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Tahtada gizlenmiş 5 ipucu var. 5 ipucunun tümü ortak bir kategoriye aittir. Amacınız mümkün olduğunca az ipucu ortaya çıkararak kategoriyi tahmin etmektir. Yaptığınız her yanlış tahmin bir sonraki ipucunu ortaya çıkaracaktır. Bir Linkedin oyunu.

Web Sitesi: linkedin.com

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