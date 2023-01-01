Bitkiler aleminin (bilim adamlarının Viridiplantae adını verdiği) aile ağacı geniş ve güzeldir... ama aynı zamanda karmaşıktır! Metaflora, yapraklı dallarında ne kadar iyi gezinebildiğinizi görerek yeşil başparmağınızı test eden bir oyundur. Amacınız mümkün olduğunca az tahminle günümüzün Gizemli Bitkisini bulmaktır. Yanlış tahminler, taksonomik sıralamaya (krallık, şube, sınıf, takım vb.) göre cevabı daraltacaktır. Tahmininizin cevapla ne kadar çok ortak noktası varsa, Gizemli Bitki hakkında o kadar çok şey öğreneceksiniz.

Web Sitesi: flora.metazooa.com

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