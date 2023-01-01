Hayvanlar alemi (Yunanca'da Metazoa) uzak akrabalarımızla doludur... bazıları diğerlerinden daha uzaktır! Metazooa, geniş aile ağacımızı ne kadar iyi tanıdığınızı test eden bir oyundur. Amacınız mümkün olduğunca az tahminle günümüzün Gizemli Hayvanını bulmaktır. Yanlış tahminler, taksonomik sıralamaya göre (krallık, filum, sınıf, takım vb.) cevabı daraltacaktır. Tahmininiz cevapla ne kadar çok ortak noktaya sahipse, Gizemli Hayvan hakkında o kadar çok şey öğreneceksiniz.

Web Sitesi: metazooa.com

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