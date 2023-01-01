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Metazooa

Metazooa

metazooa.com

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Hayvanlar alemi (Yunanca'da Metazoa) uzak akrabalarımızla doludur... bazıları diğerlerinden daha uzaktır! Metazooa, geniş aile ağacımızı ne kadar iyi tanıdığınızı test eden bir oyundur. Amacınız mümkün olduğunca az tahminle günümüzün Gizemli Hayvanını bulmaktır. Yanlış tahminler, taksonomik sıralamaya göre (krallık, filum, sınıf, takım vb.) cevabı daraltacaktır. Tahmininiz cevapla ne kadar çok ortak noktaya sahipse, Gizemli Hayvan hakkında o kadar çok şey öğreneceksiniz.

Web Sitesi: metazooa.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Metazooa ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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