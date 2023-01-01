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Level Devil

Level Devil

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Web Sitesi: poki.com

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Level Devil, kötü yönleri olan bir platform oyunudur. Amaç basit; Kazanmak için bölümün sonunda kapıya gidin, ancak bu göründüğü kadar kolay değil... Delikler bir anda karşınıza çıkabilir, sivri uçlar beklenmedik bir şekilde hareket edebilir ve ilerledikçe tavanlar üzerinize yıkılabilir. birçok farklı seviye. Yanlış bir adım ve oyun biter. Aklınızı başınıza toplamanız, beklenmeyeni beklemeniz ve en önemlisi sinirlenmemeniz gerekecek. Bu cehennem gibi seviyeleri geçip Level Devil'i yenebilir misin?

Web Sitesi: poki.com

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