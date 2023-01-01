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Tired to Fall

Tired to Fall

poki.com

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Tired to Fall, her sonbaharda düşemeyecek kadar yorulan küçük bir yaprağa rehberlik etmeniz gereken bir bulmaca platform oyunudur. Yaprak karakterimizin ormandaki maceralarına katılın ve ağaca geri dönmenin yaratıcı yollarını bulmak için çevreden yararlanın! Amaç her seviyede sarı mantara ulaşmaktır. Bunu, diğer yaprak arkadaşlarınızı yakalayıp onları tırmanabileceğiniz ve geçebileceğiniz platformlara dönüşebilecekleri bir noktaya fırlatarak yapabilirsiniz. Daha da uzun platformlar yetiştirmek için belirli bir alana birden fazla fide atabilirsiniz. Dikenli kestaneler, meşe palamutları ve top mantarları gibi görülecek heyecan verici şeylerle dolu harika bir orman alanını keşfedin! Düşmeden düşmeden hayatta kalmak için gerekenlere sahip misiniz? Tired to Fall, havana24 tarafından yaratılmıştır. Bu onların Poki'deki ilk oyunu! Tired to Fall'u Poki'de ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Tired to Fall, bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarınızda oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

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