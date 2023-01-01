Climb Fling, ragdoll giymiş bir karakteri yukarı doğru fırlatarak tırmanma parkurunun tepesine ulaşmaya çalıştığınız bir bulmaca beceri oyunudur. Karakter, pistten düşmemek için bulabildiği tırmanma tutunma yerlerini otomatik olarak tutacaktır. Son seviyeye ulaşmayı başarabilecek misiniz? Climb Fling, Korigame tarafından yaratılmıştır. Bu onların Poki'deki ilk oyunları! Climb Fling'i Poki üzerinden ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Climb Fling, bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarınızda oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

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