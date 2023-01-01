WebCatalog
Climb Fling

Climb Fling

poki.com

Web üzerinde oynat

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Climb Fling çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Climb Fling, ragdoll giymiş bir karakteri yukarı doğru fırlatarak tırmanma parkurunun tepesine ulaşmaya çalıştığınız bir bulmaca beceri oyunudur. Karakter, pistten düşmemek için bulabildiği tırmanma tutunma yerlerini otomatik olarak tutacaktır. Son seviyeye ulaşmayı başarabilecek misiniz? Climb Fling, Korigame tarafından yaratılmıştır. Bu onların Poki'deki ilk oyunları! Climb Fling'i Poki üzerinden ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Climb Fling, bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarınızda oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Climb Fling ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

EvoWars.io

EvoWars.io

poki.com

Tired to Fall

Tired to Fall

poki.com

Noob Hook

Noob Hook

poki.com

Break the Siesta

Break the Siesta

poki.com

Roper

Roper

poki.com

Ragdoll Fall

Ragdoll Fall

poki.com

Slithercraft.io

Slithercraft.io

poki.com

Slithercraft.io

Slithercraft.io

slithercraft.io

Grab The Apple

Grab The Apple

poki.com

Growmi

Growmi

poki.com

Icycle

Icycle

poki.com

Jamming Car Escape

Jamming Car Escape

poki.com

Ürün

Destek

Şirket

Yasal

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası