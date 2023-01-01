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Icycle

Icycle

poki.com

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Icycle, ölümcül kıyamet sonrası bir dünyada tek başına çıplak bir bisikletçi olduğunuz bir beceri oyunudur. Arkadaşınız, düşmanınız ve seveceğiniz kimse olmadan, tehlikenin tek heyecanınız olduğu gerçek, soğuk ve acımasız bir dünyayı deneyimleyin. Zamanın donduğu gezegende bisikletinizi sürün, buzlu yamaçların üzerinde manevra yapın, tehlikeli buz sarkıtlarından kaçının, tüm baloncukları patlatın ve bu harika manzaranın tadını tamamen kendinize çıkarmaya çalışın. Ve etrafta seni yargılayacak kimse olmadığından istediğin kadar saçma kıyafetler giyebilirsin. Bu oyunu kazanmak için donmuş okyanus pistinin sonuna ulaşabilir misiniz? Ride - A/D veya Sol/Sağ oklarJump - W veya Yukarı okIcycle, Damp Gnat Games tarafından yaratılmıştır. Bu onların Poki'deki ilk oyunu! Icycle'ı Poki'de ücretsiz oynayabilirsiniz. Icycle şimdilik yalnızca bilgisayarınızda oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

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