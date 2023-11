Short Ride, Gametornado oyun stüdyosu tarafından oluşturulan çevrimiçi bir oyundur. Bu oyunda tehlikelerden kaçmanız, yıldızları toplamanız ve yıkım karşısında hayatta kalmaya çalışmanız gerekiyor. Short Ride, popüler oyun Short Life'ın devamıdır. Bisikletinize binin ve talihsiz sürücünüze başka bir gün görmesinde yardımcı olun! Sol ve sağ ok tuşları / A, D - Sola ve sağa hareket ettirin Yukarı ok / W - HızlandırınSpace çubuğu - Bisiklete binin / inin - Bisikletin yönünü gerektiği gibi kontrol ettiğinizden emin olun. Hızın yanı sıra. - Tıpkı Kısa Hayat gibi, her seviyede toplanacak 3 yıldız var. Bonuslar için onları alın! - Bisikletinizin tekerlekleri olduğu sürece düşseniz bile onu sürebilirsiniz. Short Ride, Çek Cumhuriyeti merkezli Gametornado tarafından yaratılmıştır. Bu ikinci bölüm Short Life, Parkour Jump, Bow Mania ve Lucky Life'tır. Bu yaratıcının diğer oyunları Rio Rex, l-a-rex, ny-rex, london-rex ve Death Chase'tir.

Web Sitesi: poki.com

