Mini Train, yaklaşan trene yol açmak için platformun etrafına dağılmış blokları ve şekilleri sürüklediğiniz bir bulmaca oyunudur. Bu parçalar tren rayını oluşturan gerekli parçalardır ve trenin varış noktasına varmasına yalnızca siz yardımcı olabilirsiniz. Bir bloğu almak için fareyi kullanın veya parmağınızla uzun basın ve onu ekran boyunca sürükleyerek istediğiniz yere taşıyın. Ok tuşları, yapı taşlarınızda bir miktar dengeyi korumanıza yardımcı olabilir ve şekli doğru miktarda döndürmek için şekli tam olarak nerede tuttuğunuz önemlidir. Trenin soldan sağa zarar görmeden ilerleyebilmesi için parçaları yerine yerleştirdiğinizde play butonuna basarak treni çalıştırabilirsiniz. Mini Tren'in özenle tasarlanmış tüm seviyelerinde kahraman trenimizin yolculuğunu tamamlamasına yardım edebilir misiniz? Bu platform deneyimini arkadaşlarınızla paylaşmayı ve bu bulmacaları ekip olarak birlikte çözmeyi unutmayın! Yaklaşan trene düzgün bir yol açmak için platformun etrafına dağılmış şekilleri sürükleyip bırakın. Mini Tren, Gametornado tabanlı Gametornado tarafından oluşturulmuştur. Çek Cumhuriyeti'nde. Diğer oyunlarını Poki'de oynayın: Short Life 2, Bow Mania, Death Chase, Eugene's Life, Jelly Cat, Lucky Life, Parkour Jump, Rio Rex, Short Life ve Short Ride. Stüdyonun diğer çalışmaları arasında Rio Rex, LA Rex, NY Rex ve London Rex yer alıyor. Mini Train'i Poki üzerinden ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Mini Train'i bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarınızda oynayabilirsiniz.

Web Sitesi: poki.com

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