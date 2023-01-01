Zen Blocks, güzel şekiller oluşturmak için farklı malzeme ve şekillerdeki blokları istiflediğiniz bir bulmaca oyunudur. Her seviyede, üç saniye boyunca hareketsiz kalacak şekilde istiflenmesi gereken bir dizi blok bulunur. Bu blokları istiflemenin doğru bir yolu yoktur, bu nedenle risk almaktan veya risk almaktan çekinmeyin. Fizik kurallarını kendi yararınıza kullanın ve hiçbir parçanın suya düşmesine izin vermeyin, çünkü bu size bir cana mal olur. Ancak endişelenmeyin, her zaman tekrar oynatabilir ve farklı teknikleri deneyebilirsiniz! Adı gibi Zen Blocks da rahatlatıcı, stressiz bir oyun deneyimi sunuyor. Bir bloğu almak için fare imlecinizi basılı tutun (dokunmatik cihazlara dokunun ve basılı tutun) ve bloğu bırakmak için bırakın. Zen Blocks, bir oyun geliştirme şirketi olan Madbox tarafından yaratılmıştır. Fransa merkezli stüdyo. Diğer efsanevi oyunlarını Poki'de oynayın: Stickman Hook, Parkour Race ve Idle AntsZen Blocks, Poki'de hem masaüstünüzde hem de cep telefonunuzda ücretsiz olarak oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Zen Blocks ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.