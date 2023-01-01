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Lines to Fill

Lines to Fill

poki.com

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Doldurulacak Çizgiler, verilen bulmaca şeklini tamamlamak için çizgiler çizdiğiniz bir düşünme oyunudur. Renkli bloklardan birini parmağınızı veya farenin sol düğmesini kullanarak sürükleyin ve boş nokta kalmadığından emin olun. Oyunun herhangi bir zaman sınırı ve kaybetme yolu olmadığından, yüzlerce benzersiz seviyeyle tamamlanan bu stressiz deneyimin tadını bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda çıkarabilirsiniz. Bir süre bloke edip her seviyeyi bitirebilir misiniz? Şekilleri doldurun - Renkli bloklardan birini parmağınızı veya farenin sol düğmesini kullanarak sürükleyin. Doldurulacak Çizgiler KEK Games tarafından oluşturuldu. Poki'de başka bulmaca oyunları da var: Rhomb, Unpuzzle, UnpuzzleR ve UnpuzzleXLines to Fill, Poki'de hem masaüstünüzde hem de cep telefonunuzda ücretsiz olarak oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

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