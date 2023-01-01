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Strings

Strings

poki.com

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Strings, amacınızın kusursuz bir ip zinciri oluşturarak görüntülenen şekli aydınlatmak olduğu bir bulmaca oyunudur. Sol fare düğmesini basılı tutun ve gri çizgileri aydınlatmak için üzerine sürükleyin. Sahnede belirtilmediği sürece bir çizginin üzerinden iki kez geçemeyeceğinizi unutmayın. Bu oyunu oynadığınızda zamanın ne kadar hızlı geçtiğine şaşıracaksınız. Strings, son zamanlarda oynadığımız en rahatlatıcı ve görsel olarak en hoş bulmaca oyunlarından biridir. Devam edin ve bir deneyin! Düğümleri bağlayın - (Basılı tutun ve Sürükleyin) Sol Fare DüğmesiDizeler, Deer Cat Games tarafından oluşturulmuştur. Poki'deki diğer oyunları Tunnel Rush, Super Speeder ve Wave Rider'a göz atın

Web Sitesi: poki.com

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