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Tunnel Rush 2

Tunnel Rush 2

poki.com

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Tunnel Rush 2, renkli 3D tünellere hızla gireceğiniz ve tehlikelerin ve hazinelerin heyecan verici kaleydoskopunu deneyimleyeceğiniz bir beceri oyunudur! Geminizi hareket ettirmek ve geminizin mevcut rengiyle eşleşen engeli aşmak için ekranı saat yönünde veya saat yönünün tersine döndürün, aksi takdirde geminiz çökecektir. Geminizi geliştirmek için mümkün olduğu kadar çok elmas toplayın. Her seviye geçildiğinde engelleri aşmak daha da zorlaşacak, bu yüzden odak noktanızı ekrana ve parmaklarınızı düğmelerde tutun! Tunnel Rush 2'yi bitirip her yükseltmenin kilidini açabilir misiniz? Hareket Et - A/D veya Sol/Sağ ok tuşları (Mobil) Hareket Et - Ekranın sol veya sağ tarafına dokunup basılı tutun Tunnel Rush 2, Deer Cat Games tarafından oluşturuldu. Diğer efsane oyunları Poki: Tunnel Rush, Super Speeder, Wave Rider ve Strings'i oynayın. Tunnel Rush 2'yi Poki'de oynayabilirsiniz. Tunnel Rush 2003 yılında çıkmıştır. Tunnel Rush 2 2018 yılında çıkmıştır. Tunnel Rush 2'yi tarayıcınız üzerinden sorunsuzca oynayabilirsiniz. Poki'ye ücretsiz olarak yükleme veya indirme. Evet, oyunda ilerledikçe Tunnel Rush 2'de birçok görünümün kilidini açabilirsiniz.

Web Sitesi: poki.com

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