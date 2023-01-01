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Stickman Climb 2

Stickman Climb 2

poki.com

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Stickman Climb 2, kazma kullanarak kendinizi dengelemeniz ve seviyenin sonundaki bayrağa ulaşmanız gereken bir çöp adam platform oyunudur. Yolunuzda tehlikeli tuzaklar ve sivri uçlar var, bu yüzden dikkatli olun ve kontrol noktalarına dikkat edin. Yeni renklerin, gemilerin ve silahların kilidini açarak çöp adam avatarınızı özelleştirebilirsiniz. Stickman Climb 2'yi kendi başınıza oynayabilir veya yerel olarak arkadaşınıza karşı yarışabilirsiniz! Sahnede hareket etmek için baltanızı kullanın. Bitirmek için bayrağa ulaşın.Move - A / DRespawn - RMove - Sol / Sağ ok tuşlarıRespawn - EnterStickman Climb 2, No Press Studios tarafından oluşturuldu. Poki'deki diğer efsanevi oyunlarını oynayın: Stickman Climb!, Bossy Toss ve Shape Rush Stickman Climb 2'yi Poki üzerinden masaüstü ve mobil cihazlarınızı kullanarak oynayabilirsiniz. Evde veya hareket halindeyken oynayın! Stickman Climb 2'yi Poki.Yes'e ücretsiz olarak kurmadan veya indirmeden oynayabilirsiniz. Stickman Climb 2'de karakterinizi yeni kostümler, görünümler, araçlar, aksesuarlar ve daha fazlasıyla kişiselleştirebilirsiniz!

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Stickman Climb 2 ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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