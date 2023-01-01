Stickman Escape, hapsedildikleri tesisten kaçmaya çalışan iki çöp adam arkadaşınızı kontrol ettiğiniz bir bulmaca platform oyunudur. Tek yapmanız gereken mavi kişiyi kontrol edip mavi anahtarı toplamak ve kırmızı kişiyi ele geçirip kırmızıyı kapmak. anahtar. Basit, değil mi? Eh, düşündüğünden daha zor. Güvenlik görevlileri, kameralar, dronlar, lazerler, içine düşebileceğiniz asit fıçıları ve çok daha fazlası var. Kurtarabileceğiniz ve kostümlerinin kilidini açabileceğiniz başka mahkumlar da var. Aslında oyunu taze tutmak için çok sayıda görünümün ve aksesuarın kilidini açabilirsiniz. Bu arada bedava para kazanmak için Lucky Wheel'i ziyaret etmeyi unutmayın. Kaçmak için gereken beceriye sahip olduğunuzu biliyoruz. Git!Hareket - WASD veya Ok tuşlarıEtkileşim/Kullanım - GSwitch karakteri - FUzaklaştır - ZDuraklat - ESCStickman Escape, PEGASUS tarafından oluşturuldu. Diğer oyunu Poki'de oynayın: Stickman Go!Stickman Escape'i Poki'de ücretsiz oynayabilirsiniz.Stickman Escape bilgisayarınızda oynanabilir.

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