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Stickman Army: The Defenders

Stickman Army: The Defenders

poki.com

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Çöp Adam Ordusu: Savunucuları harika bir stratejik çöp adam oyunudur. Ordunuzu nereye yerleştirmek istediğinize karar verin, böylece düşman ordusuyla savaşabilir ve ne pahasına olursa olsun Beyaz Saray'ı koruyabilirsiniz! Düşmanı alt etmek için silahlı adamları farklı konumlara yerleştirebilirsiniz, ancak ekstra malzeme almak için hava desteği de talep edebilirsiniz. Stickman Army: The Defenders, tarayıcınızda Poki'de ücretsiz olarak oynayabileceğiniz bir HTML5 savaş oyunudur.Kontroller:Oyunda gezinmek için farenizi kullanın Yaratıcı hakkında: Çöp Adam Ordusu: Savunucuları Playtouch tarafından yaratılmıştır. Aynı zamanda diğer Stickman Army ve Stickman Fighter oyunlarının da yaratıcılarıdırlar.

Web Sitesi: poki.com

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