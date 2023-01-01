Çöp Adam Savaşçısı: Epik Savaş, sonsuz düşman çöp adam dalgalarıyla savaşmak zorunda olduğunuz destansı bir çöp adam oyunudur. Bu oyunun kontrolleri kolay olsa da, savaşın nihai galibi olmak için tüm seviyelerde ilerlemek için zamanlamanız tam olarak doğru olacak. Arenaya girin ve ara sıra size uzatılan silahları kullanarak mümkün olduğu kadar çok çöp adama vurun. Bu bir HTML5 oyunu olduğundan, Stickman Fighter: Epic Battle'ı hem masaüstünüzde hem de mobil cihazınızda tarayıcınızda oynayabilirsiniz. Bu oyunu Poki'de ücretsiz oyna! Kontroller: Sola bas - Sol ok / A Sağa vur - Sağ ok / D Yaratıcı hakkında: Çöp Adam Savaşçısı: Epik Savaş, Playtouch tarafından yaratılmıştır. Onlar aynı zamanda diğer Stickman Army ve Stickman Fighter oyunlarının da yaratıcılarıdır. Bu oyundaki tüm seviyeleri bitirdiğinizde Poki'de devam filmi Stickman Fighter: Epic Battle 2'yi de oynayabilirsiniz!

Web Sitesi: poki.com

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