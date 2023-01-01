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Stickman Climb!

Stickman Climb!

poki.com

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Çöp Adam Tırmanışı! No Press Studios tarafından geliştirilen bir çöp adam platform oyunudur. Oyun, Bennett Foddy ile Başlarken oyununa benzer mekaniklere sahip. Elinde kazma bulunan bir kutunun içindeki çöp adamdan sorumlusunuz ve amacınız güçlü kollarınızın ve kudretli kazmanızın dengeleme güçlerini kullanarak her bölümün bitiş çizgisindeki bayrağa ulaşmak! Zafere giden yol ölümcül dikenlerle kaplıdır, bu nedenle ilerlemenizi sürdürmek için her kontrol noktasından yararlanın. Fizik yasalarını kendi avantajınıza kullanın ve bu oyunda kısa sürede ustalaşın. Stickman Climb ile eğlencenin zirvesine ulaşın! Sahnede hareket etmek için baltanızı kullanın. Hareket Et - Sol / Sağ ok tuşlarıStickman Climb! No Press Studios tarafından yaratıldı. Efsanevi Bossy Toss oyununu ve sevimli Shape Rush'ı Poki'de oynayın!

Web Sitesi: poki.com

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