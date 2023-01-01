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Bossy Toss

Bossy Toss

poki.com

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Bossy Toss, patronunuza olabildiğince vurmanız gereken eğlenceli bir oyundur! Para ve mücevher kazanmak için bir sürü görevi ve başarıyı tamamlayın. Madeni paralarınızla kaktüs, tavuk, roketler, oklar, tüfekler ve hatta kara delik gibi çok çeşitli silahlar satın alabilirsiniz! Tamamen yeni seviyelerin kilidini bile açabilirsiniz. Patronunuza daha fazla eşya fırlatmak ve daha fazla puan kazanmak için Çoklu Atış gibi özel yetenekleri kullanın! Patronunu yenebilir misin? Bossy Toss, No Press Studios tarafından yaratıldı. Bu onların Poki'deki ilk oyunları!

Web Sitesi: poki.com

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