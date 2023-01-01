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Boss Level Shootout

Boss Level Shootout

poki.com

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Boss Level Shootout, kendisini retro konsoluna kaptıran Billy adında genç bir oyuncu olduğunuz ve hedefinizin oyundaki tüm patronları yenmek olduğu bir arcade oyunudur. Her patronun farklı bir yeteneği ve kişiliği vardır, bu yüzden onlara saldırmadan önce hamlelerini incelemeniz gerekir. 10 farklı seviye ve 10 farklı boss mücadelesi var. Her başarılı boss yenilgisinden sonra becerilerinizi ve silahlarınızı geliştirmek için para kazanabilir ve harcayabilirsiniz. Düşman saldırılarından kaçabilmek için hızlı koşmayı unutmayın. Boss Level Shootout'taki 10 seviyenin tamamını bitirmek için gereken güce ve çevikliğe sahip misiniz? Hareket - WAD veya Ok tuşlarıVur - Z veya KEnter - Enter (Geri Dönüş)Boss Level Shootout, Mini Duck Games tarafından oluşturuldu. Poki'deki diğer oyunlarını da oynayın: Doctor Acorn 3, Doctor Teeth 2, Doctor Teeth, Doctor Acorn 2, Fox Adventurer, Penalty Superstar, Rabbit Samurai ve Street Ball JamPoki'de Boss Level Shootout'u ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.Boss Level Shootout oynanabilir. Bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarınızda.

Web Sitesi: poki.com

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