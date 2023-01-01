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Doctor Teeth

Doctor Teeth

poki.com

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Doctor Teeth, Mini Duck Games tarafından oluşturulan eğlenceli bir beceri oyunudur. Bu oyunda diş hekimi rolünü üstleniyorsunuz ve göreviniz hastalarınızın diş sorunlarıyla ilgilenmek. Boşlukları doldurmak, ağız kokusunu tedavi etmek ve dişleri çekmek için farklı aletler kullanın. Donatmak için ekranda gördüğünüz herhangi bir araca dokunun veya tıklayın. Aracı tedavi etmek istediğiniz alana uygulamak için parmağınızı veya farenizin düğmesini basılı tutabilirsiniz. Eğer takılıp kalırsanız ve bir ipucuna ihtiyaç duyarsanız stetoskop simgesini kullanabilirsiniz. Bu oyunu oynarken hastanızın eğlenceli tepkilerini izleyerek diş hijyeni hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Tüm hastaları tedavi edip onlara milyon dolarlık bir gülümseme verebilir misiniz? Donatmak için ekranda gördüğünüz herhangi bir araca dokunun veya tıklayın. Aracı tedavi etmek istediğiniz alana uygulamak için parmağınızı veya farenizin düğmesini basılı tutabilirsiniz. Doctor Teeth, Mini Duck Games tarafından yaratılmıştır. Bu onların Poki'deki ilk oyunları!

Web Sitesi: poki.com

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