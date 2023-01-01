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Monkey Kick

Monkey Kick

poki.com

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Monkey Kick, Totebo tarafından yaratılmış bir beceri oyunudur. İvmesini asla kaybetmeden bir maymunun arkadaşını mümkün olduğu kadar uzağa tekmelemesine yardım edin. Maymunu olabildiğince yükseğe tekmeleyin ve aşağı inip ivme kazanmak için parmağınızı veya farenin sol düğmesini basılı tutun. Tam eğim aşağıya doğru eğildiği anda inmelisiniz. Eğer düğmeye doğru anda basmazsanız maymun çarpacaktır. Devam edin ve puanınızın ve maymun arkadaşınızın ne kadar yükseğe ulaşabileceğini görmek için tekme atmaya başlayın. "Maymun gör, maymun yap" mı? Hayır, asıl ifade "Maymun gör, maymun tekmesi"! Maymunu doğru zamanda tekmeleyin ve alçalmak ve ivme kazanmak için parmağınızı veya Boşluk çubuğunu basılı tutun. Eğim aşağıya inerken yere dokunmalısınız. Tekme veya iniş - Parmağınızı veya sol fare düğmesini basılı tutun Monkey Kick, Totebo tarafından yaratılmıştır. Poki'deki diğer beceri oyunlarını oynayın: Zomball

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