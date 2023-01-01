James Gun, Sakkat Studios tarafından oluşturulan eğlenceli bir beceri oyunudur. Yakalandın ve hemen sevgilinin penceresinden atlaman gerekiyor! Kesin ölüme düşmeden spor arabanıza inmeye çalışın. Düşüşünüzü yavaşlatmak için çıkıntılara tutunun, başka bir çıkıntıya tutunun ve güvenli olduğunda bırakın. Yakında ilişkinizin yer çekiminin sizi bu daireden gizlice dışarı çıkaran şeyden çok daha tehlikeli olduğunu anlayacaksınız. Bir çıkıntıya tutunun - (Basılı tutun) Boşluk tuşu, sol fare tuşu veya parmağınız. Ahlaksız Kaçış, şu şekilde yaratılmıştır: Sakkat Stüdyoları. Poki: Sweet Run ve Ground Digger'da diğer casual oyunlarını ücretsiz oynayın

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, James Gun ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.