Pick Up Associations, yaratıcılığınızın ve yaratıcılığınızın teste tabi tutulduğu düzinelerce zorlu seviyeye sahip bir bulmaca düşünme oyunudur. Size verilen görseli dikkatlice inceleyin ve onu en iyi şekilde basitleştiren 3 rakamı seçin. Aklınıza gelen ilk şey nedir? Bu durumda hangi nesneleri kullanabilirsiniz? Görsel ilişkilendirmeler oluşturma yeteneğinizi gösterin ve ne kadar akıllı olduğunuzu kanıtlayın! Seçtiğiniz nesneyi sayılara sürüklemek için fare imlecinizi veya parmağınızı kullanın. Pick Up Associations, Sakkat Studio tarafından oluşturuldu. Poki'de başka birçok düşünme ve yönetim oyunları da var: It's Story Time!, Sweet Run, James Gun, Crush It!, Ground Digger, Throw It Higher! ve İniş

Web Sitesi: poki.com

