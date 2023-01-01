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Koala Bros Bash

Koala Bros Bash

poki.com

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Koala Bros Bash, bumerang kullanarak meyveleri devirip ailenizi doyurduğunuz bir beceri oyunudur. Nişan almak için parmağınızı veya imlecinizi oyun penceresi boyunca sürükleyin ve bumerang atmak için bırakın. Bumerangınız neye çarparsa çarpsın savunmasından bir puan düşürür. Sıfıra ulaşan her şey düşecek! Öncelikle diğer bumerangları vurarak onların düşmesini sağlayın ve cephaneliğinize ekleyin. Daha sonra dikkatli bir şekilde tatlı noktalara ulaşmayı hedefleyin ve zincirleme kombinasyonlar yapın. Durulayın ve tekrarlayın! Zamanlayıcı dolmadan tüm meyveleri bitirdiğinizden emin olun! Bumerangınızı kullanarak mümkün olduğu kadar çok meyve düşürün. Tüm meyveler size dokunmadan ve size bir hayat vermeden önce temizleyin. Nişan almak için parmağınızı veya imlecinizi oyun penceresi boyunca sürükleyin. Bumerang atmak için bırakın. Koala Bros Bash, Finlandiya merkezli bir oyun geliştirme ekibi olan Aniway tarafından yaratıldı. Bu onların Poki'deki ilk oyunları!

Web Sitesi: poki.com

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