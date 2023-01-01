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99 Balls

99 Balls

poki.com

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99 Balls, BuyHTML5 tarafından geliştirilen bir arcade oyunudur. Bubble Shooter ve Breakout gibi klasik oyunlara yeni bir soluk getiren 99 Balls, oyuna biraz renk katıyor. Üzerinde sayılar bulunan topları göreceksiniz. Her sayı, bir topa ekranınızın altına ulaşmadan önce onu yok etmek için kaç kez vurmanız gerektiğine karşılık gelir. Bir topu yok ettiğinizde daireleri toplayabilir ve daha sonra söz konusu daireleri yeni silahların kilidini açmak ve eğlenceyi en üst düzeye çıkarmak için harcayabilirsiniz. 99 Topum var, ancak bu oyunu oynarken sahip olacağınız top bir değil. Nişan almak için imlecinizi tıklayın ve sürükleyin ve ateş etmek için bırakın.İpucu: Tek bir topa nişan almayın. Bunun yerine, hamlelerinizi stratejilendirmek için atış kılavuzunu kullanın.99 Toplar, BuyHTML5 tarafından oluşturulmuştur. Poki'deki diğer oyunlarını oynayın: Ice Cream, Please!, Dunkbrush, Hypersnake, Scary Hill, Tiny Fishing ve Winter Dodge.

Web Sitesi: poki.com

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