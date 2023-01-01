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Grand Mini Slam

Grand Mini Slam

poki.com

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Grand Mini Slam, her topu alıp rakibin tarafına atmanız gereken benzersiz bir spor oyunudur. Bu hızlı tempolu mücadelede, gelen topu hızla yakalayıp fırlatmak için ayaklarınızın üzerinde hızlı olmanız gerekir. Sizin tarafınız tamamen boşsa ve rakibinizin tarafı toplarla doluysa turu kazanırsınız. Oyunu avantajınıza çevirmek için ara sıra ortaya çıkan güçlendirmelere bastığınızdan emin olun. Karakterinizi geliştirmek ve yeni görünümlerin kilidini açmak için Soyunma Odası'nı kontrol etmeyi unutmayın! Hareket - A/D veya Sol/Sağ oklar Çizgi - A/D veya Sol/Sağ oklara iki kez basın Topu kaldır ve fırlat - Boşluk çubuğu, S veya Aşağı ArrowGrand Mini Slam FM Studio tarafından yaratılmıştır. Poki'de Rise of Pico, Forgotten Hill: The Wardrobe, Forgotten Hill Disillusion: The Library, Little Cabin in the Woods, Forgotten Hill Memento: Buried Things, Forgotten Hill Memento: Love Beyond, Forgotten Hill Memento gibi birçok efsanevi oyun var. Oyun Alanı, Forgotten Hill: Düşüş, Forgotten Hill: Kuklacı ve Forgotten Hill: Cerrahi. Pixel Volley, Smash Car Idle ve Smash Car Idle 2'yi de oynamayı unutmayın!

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Grand Mini Slam ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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