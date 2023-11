Forgotten Hill: The Wardrobe, FM Studio tarafından geliştirilen korkutucu bir tıkla ve tıkla oyunudur. Yatılı okuldan eve geldikten sonra kardeşinizin ağır hasta olduğunu ve bunun, onunla ölümcül bir oyun oynamak isteyen, etrafta gizlenen acımasız yaratıklarla bir ilgisi olduğunu öğreniyorsunuz. Evi keşfedin ve kardeşinizin iyileşmesine yardımcı olmak için çeşitli bulmacaları çözün ve tüm bunların odalardan birindeki gizemli gardıropla nasıl bağlantılı olduğunu ona açıklamasını sağlayın. İçinizi titretecek bu maceraya hazır mısınız? Anderson'un evinin dolabında iskeletlerden daha korkunç şeyler var. İlgilendiğiniz eşyaların üzerine tıklayarak onları alın ve envanterinizde saklayın. Buradan üzerlerine tıklayabilir ve oyundaki diğer öğeler veya kapılarda kullanabilirsiniz. Forgotten Hill: The Wardrobe, FM Studio tarafından oluşturulmuştur. Poki'de Forgotten Hill Disillusion: The Library, Little Cabin in the Woods, Forgotten Hill Memento: Buried Things, Forgotten Hill Memento: Love Beyond, Forgotten Hill Memento: Playground, Forgotten Hill: Fall, Forgotten Hill gibi başka harika korku oyunları da var. : Kuklacı ve Unutulan Tepe: Cerrahi. Pixel Volley'i de oynamayı unutmayın!

Web Sitesi: poki.com

