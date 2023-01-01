Forgotten Hill Memento: Buried Things, korkutucu bir işaretle ve tıkla oyunudur. Popüler Forgotten Hill serisinin devamı niteliğinde ama bir değişiklikle. Bu sefer Forgotten Hill sakinlerinin gizli sırlarını keşfediyorsunuz. Hepsini ortaya çıkarabilir misin? Nasıl oynanır: İlgilendiğiniz öğelere tıklayarak onları alın ve envanterinizde saklayın. Buradan onlara tıklayıp oyundaki diğer öğeler veya kapılarda kullanabilirsiniz. Yaratıcı hakkında: Forgotten Hill Hatıra: Buried Things, yetenekli FM Studio tarafından yaratıldı. Bu onların Pixel Volley, Forgotten Hill: Fall, Forgotten Hill: Puppeteer ve Forgotten Hill: Surprise'den sonra Poki'deki beşinci oyunu.

Web Sitesi: poki.com

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