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Grandma's Delicious Cakes

Grandma's Delicious Cakes

poki.com

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Grandma's Delicious Cakes, FM Studio tarafından geliştirilen korkutucu bir tıkla ve tıkla oyunudur. Unutulmuş Tepe serisinde yepyeni, heyecan verici bir bölüm. Bu sefer hikaye lezzetli kekler pişiren yaşlı bir kadını konu alıyor. Ne yanlış gidebilir? Her bulmacayı çözmek için becerilerinizi kullanın. Takılmak? Hikayede ilerlemek için ipucu özelliğini kullanın. Büyükannenin Lezzetli Pastaları'ndaki bulmacaları çözebilir misin? Nasıl oynanır: İlgilendiğiniz öğelere tıklayarak onları alın ve envanterinizde saklayın. Buradan üzerlerine tıklayabilir ve oyundaki diğer öğeler veya kapılarda kullanabilirsiniz. Yaratıcı hakkında: Grandma's Delicious Cakes, FM Studio tarafından oluşturulmuştur. Poki'de başka oyunları da var: Pixel Volley, Forgotten Hill: Fall, Forgotten Hill: Puppeteer, Forgotten Hill Memento: Buried Things, Forgotten Hill Memento: Love Beyond, Forgotten Hill Memento: Oyun Alanı, Forgotten Hill: Cerrahi, Ormandaki Küçük Kulübe ve Forgotten Hill Hayal Kırıklığı: Kütüphane.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Grandma's Delicious Cakes ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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