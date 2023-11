Forgotten Hill: The Wardrobe 2, FM Studio tarafından geliştirilen The Wardrobe'un korkutucu işaretle ve tıkla devamıdır. Tam Cadılar Bayramı zamanında yolculuğunuza devam edersiniz. Güzel bir gardırop satın alıp balık tutarken altın anahtarı bulduktan sonra işler değişmeye başlar. Bir gün ev boşmuş gibi gelir ve kızlarınızın kayıp olduğunu öğrenirsiniz... Evi keşfedin ve bulabileceğiniz tüm ipuçlarını arayın! Sizi kızlarınıza götürebilirler... Tüylerinizi diken diken edecek bu yeni Cadılar Bayramı macerasına hazır mısınız? Forgotten Hill: The Wardrobe 2 nasıl oynanır? İlgilendiğiniz eşyaların üzerine tıklayarak onları alıp saklayın. envanteriniz. Oradan üzerlerine tıklayıp oyundaki diğer eşyalarda veya kapılarda kullanabilirsiniz. Sıkışmak? Deneyin? Bir ipucu alıp alamayacağınızı görmek için simge! Forgotten Hill: The Wardrobe 2, FM Studio tarafından yaratılmıştır. Poki'de Forgotten Hill: The Wardrobe, Forgotten Hill Disillusion: The Library, Little Cabin in the Woods, Forgotten Hill Memento: Buried Things, Forgotten Hill Memento: Love Beyond, Forgotten Hill Memento: Playground, Forgotten gibi başka harika korku oyunları da var. Tepe: Düşüş, Unutulan Tepe: Kuklacı ve Unutulan Tepe: Cerrahi. Pixel Volley'i de oynamayı unutmayın!

