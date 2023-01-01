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Forgotten Hill: The Wardrobe 3

Forgotten Hill: The Wardrobe 3

poki.com

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Forgotten Hill: The Wardrobe 3, FM Studio tarafından geliştirilen The Wardrobe ve The Wardrobe 2'nin korkutucu işaretle ve tıkla devamıdır. Tam Cadılar Bayramı zamanında, hikaye başka bir heyecan verici ve duygusal maceraya doğru yol alıyor. Güzel bir gardırobun miras bırakılmasının ardından kahramanımız ve ailesi, mutlu ve umutlu bir şekilde evlerine yerleşirler. Ancak gardırobun yakınında meydana gelen trajik bir kaza, karakterimizi çaresiz ve yalnız bırakır. Bizim işimiz bu gardırobun bulunduğu evin gizemli odalarını keşfetmek ve bulmacaları çözerek kaybettiğimiz sevdiklerimizle yeniden bir araya gelmek. Oyunda ölülerle nasıl iletişim kurulacağına dair kitapçıklar ve talimatlar mevcut, bu yüzden ritüeli tamamlamak için bu görevlerin hepsini yerine getirdiğinizden emin olun. Tüylerinizi diken diken edecek başka bir Cadılar Bayramı macerasına hazır mısınız? İlgilendiğiniz eşyaları tıklayıp envanterinizde saklayın. Oradan üzerlerine tıklayıp oyundaki diğer eşyalarda veya kapılarda kullanabilirsiniz. Sıkışmak? Deneyin? Bir ipucu alıp alamayacağınızı görmek için simge! Forgotten Hill: The Wardrobe 3, FM Studio tarafından yaratılmıştır. Poki'de Rise of Pico, Forgotten Hill: The Wardrobe 2, Forgotten Hill: The Wardrobe, Forgotten Hill Disillusion: The Library, Little Cabin in the Woods, Forgotten Hill Memento: Buried Things, Forgotten Hill Memento gibi başka harika korku oyunları da var : Beyond Love, Forgotten Hill Hatıra: Oyun Alanı, Forgotten Hill: Düşüş, Forgotten Hill: Kuklacı ve Forgotten Hill: Cerrahi. Pixel Volley'i de oynamayı unutmayın!

Web Sitesi: poki.com

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