Rise of Pico, FM Studio tarafından geliştirilen korkutucu bir tıkla ve tıkla oyunudur. Forgotten Hill evreninin en yeni macerasına hazır mısınız? Bu macerada size laboratuvardan kaçan yaratığı bulmak gibi tuhaf bir görev verildi. Bedeli ne olursa olsun Pico'yu kafesine geri götürün! Geniş evi keşfedin ve yaratığı yakalamaya yardımcı olmak için çeşitli bulmacaları çözün. Takıldığın bir yer olursa ipuçları için soru işaretini tıkla. Tüylerinizi diken diken edecek bir maceraya hazır olun! İlgilendiğiniz eşyaların üzerine tıklayarak onları alın ve envanterinizde saklayın. Oradan üzerlerine tıklayabilir ve oyundaki diğer öğeler veya kapılarda kullanabilirsiniz. Rise of Pico, FM Studio tarafından oluşturulmuştur. Poki'de Forgotten Hill: The Wardrobe, Forgotten Hill Disillusion: The Library, Little Cabin in the Woods, Forgotten Hill Memento: Buried Things, Forgotten Hill Memento: Love Beyond, Forgotten Hill Memento: Playground, Forgotten gibi başka harika korku oyunları da var. Tepe: Düşüş, Unutulan Tepe: Kuklacı ve Unutulan Tepe: Cerrahi. Pixel Volley'i de oynamayı unutmayın!

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Rise of Pico ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.