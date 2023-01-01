Portrait of an Obsession, FM Studio tarafından geliştirilen korku temalı bir işaretle ve tıkla bulmaca oyunudur. Popüler Forgotten Hill serisinin en yeni yan ürünü hikayesi. Bu kez hikaye, potansiyel olarak lanetli bir portreye takıntılı olan birinin onu ele geçirmek için verdiği mücadeleyi içeriyor. Portreyi bulmak için kahramanın kodları ve sorunları çözmesine yardımcı olabileceksiniz. Bulmacalar zorlu hale geldiğinde size yardımcı olması için mantığınızı ve ipucu özelliğini kullanın. Korku ve kamp arasındaki mükemmel dengeye hazır olun! Nasıl oynanır: İlgilendiğiniz öğeleri tıklayarak onları alın ve envanterinizde saklayın. Buradan onlara tıklayıp oyundaki diğer öğeler veya kapılarda kullanabilirsiniz. Yaratıcı hakkında: Portrait of an Obsession, FM Studio tarafından oluşturulmuştur. Poki'de başka oyunları da var: Pixel Volley, Forgotten Hill: Fall, Forgotten Hill: Puppeteer, Forgotten Hill Memento: Buried Things, Forgotten Hill Memento: Love Beyond, Forgotten Hill Memento: Playground, Forgotten Hill: Cerrahi ve Little Cabin in the Woods .

Web Sitesi: poki.com

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