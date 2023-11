Forgotten Hill Hayal Kırıklığı: Kütüphane, Forgotten Hill serisinin yeni bir bölümüdür. Forgotten Hill'den kaçtıktan bir yıl sonra, şimdiye kadar karşılaştığınız tüm korkunç şeyler hakkında daha fazla bilgi edinmek ve akıl sağlığınızı yeniden kazanmak için kendinizi bir müze ve kütüphanede buluyorsunuz. Forgotten Hill'in hikayesi hakkında daha fazla bilgi edinmek için tüm bulmacaları tamamlayın. Nasıl oynanır: İlgilendiğiniz öğeleri tıklayarak onları alın ve envanterinizde saklayın. Oradan üzerlerine tıklayabilir ve oyundaki diğer öğeler veya kapılarda kullanabilirsiniz.Forgotten Hill Disillusion: The Library, FM Studio tarafından oluşturulmuştur. Poki'de Little Cabin in the Woods, Forgotten Hill Memento: Buried Things, Forgotten Hill Memento: Love Beyond, Forgotten Hill Memento: Playground, Forgotten Hill: Fall, Forgotten Hill: Puppeteer ve Forgotten Hill: Cerrahi gibi başka harika korku oyunları da var. . Pixel VolleyPixel Volley'i de oynamayı unutmayın!

Web Sitesi: poki.com

