Forgotten Hill Disillusion: Flora&Fauna, Forgotten Hill serisinin yeni bölümünün ikinci kısmıdır. Müzede ilerleyin ve Forgotten Hill'in florasını ve faunasını keşfedin. Forgotten Hill'in hikayesi hakkında daha fazla bilgi edinmek için tüm bulmacaları tamamlayın. Nasıl oynanır: İlgilendiğiniz öğeleri tıklayarak onları alın ve envanterinizde saklayın. Buradan üzerlerine tıklayabilir ve oyundaki diğer öğeler veya kapılarda kullanabilirsiniz.Forgotten Hill Disillusion: Flora&Fauna, FM Studio tarafından yaratılmıştır. Poki'de Little Cabin in the Woods, Forgotten Hill Memento: Buried Things, Forgotten Hill Memento: Love Beyond, Forgotten Hill Memento: Playground, Forgotten Hill: Fall, Forgotten Hill: Puppeteer, Forgotten Hill: Cerrahi gibi başka harika korku oyunları da var ve Forgotten Hill Hayal Kırıklığı: Kütüphane. Pixel Volley'i de oynamayı unutmayın!

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Forgotten Hill Disillusion: Flora&Fauna ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.