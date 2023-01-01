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Forgotten Hill Disillusion: Flora&Fauna

Forgotten Hill Disillusion: Flora&Fauna

poki.com

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Forgotten Hill Disillusion: Flora&Fauna, Forgotten Hill serisinin yeni bölümünün ikinci kısmıdır. Müzede ilerleyin ve Forgotten Hill'in florasını ve faunasını keşfedin. Forgotten Hill'in hikayesi hakkında daha fazla bilgi edinmek için tüm bulmacaları tamamlayın. Nasıl oynanır: İlgilendiğiniz öğeleri tıklayarak onları alın ve envanterinizde saklayın. Buradan üzerlerine tıklayabilir ve oyundaki diğer öğeler veya kapılarda kullanabilirsiniz.Forgotten Hill Disillusion: Flora&Fauna, FM Studio tarafından yaratılmıştır. Poki'de Little Cabin in the Woods, Forgotten Hill Memento: Buried Things, Forgotten Hill Memento: Love Beyond, Forgotten Hill Memento: Playground, Forgotten Hill: Fall, Forgotten Hill: Puppeteer, Forgotten Hill: Cerrahi gibi başka harika korku oyunları da var ve Forgotten Hill Hayal Kırıklığı: Kütüphane. Pixel Volley'i de oynamayı unutmayın!

Web Sitesi: poki.com

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