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Little Cabin in the Woods

Little Cabin in the Woods

poki.com

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Little Cabin in the Woods: A Forgotten Hill Tale, FM Studio tarafından geliştirilen korku temalı bir işaretle ve tıkla bulmaca oyunudur. Popüler Forgotten Hill serisinin en yeni yan ürünü hikayesi. Bu sefer, acı dolu bir geçmişi olan, gizemli bir kulübede yaşayan genç bir çocuksunuz. Hüzünlü ve tenha bir hayattan kaçma isteğiniz, sizi köşede gizlenen trajediden kurtarmaya yetecek mi? Korku ve kamp arasındaki mükemmel dengeye hazır olun! Nasıl oynanır: İlgilendiğiniz öğeleri tıklayarak onları alın ve envanterinizde saklayın. Buradan onlara tıklayıp oyundaki diğer öğeler veya kapılarda kullanabilirsiniz. Yaratıcı hakkında: Little Cabin in the Woods: A Forgotten Hill Tale, FM Studio tarafından yaratılmıştır. Poki'de Forgotten Hill Memento: Buried Things, Forgotten Hill Memento: Love Beyond, Forgotten Hill Memento: Playground, Forgotten Hill: Fall, Forgotten Hill: Puppeteer ve Forgotten Hill: Cerrahi gibi başka harika korku oyunları da var. Pixel Volley'i de oynamayı unutmayın!

Web Sitesi: poki.com

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