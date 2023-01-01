WebCatalog
The Left Behind

The Left Behind

poki.com

Web üzerinde oynat

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde The Left Behind çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

The Left Behind - A Forgotten Hill Tale, işaretle ve tıkla öğeleri, akıllıca tasarlanmış bulmacalar ve benzersiz bir hikaye içeren bir korku oyunudur. Kadim bir ruhun özgürlüğünü kazanmasına yardım edebilir misin? Forgotten Hill evreninin en yeni girişinde, gizemli müzenin yeni bir kanadı, tüyler ürpertici yeni bir hikayeyle birlikte keşfetmeniz için açık! Her odada çevrenizi inceleyin. Müzenin çeşitli odalarından birinde eski notları okuyun, ayrıntılara dikkat edin ve bir mekanizmayı çözmek için kullanılabilecek bulmaca parçalarını toplayın. Kaybolursanız ipucu istemek için doğru odadaki soru işareti simgesini kullanmanız yeterlidir. Öyleyse devam edin ve bazı ilginç karakterlerin karanlık sırlarını keşfetmeye başlayın. Bu oyun sizi koltuğunuzun kenarında tutabilir, ancak bitirdikten sonra kalbiniz tüy kadar hafif hissedecek. İlgilendiğiniz öğeleri tıklayarak onları alın ve envanterinizde saklayın. Buradan onlara tıklayıp oyundaki diğer öğeler veya kapılarda kullanabilirsiniz. The Left Behind - A Forgotten Hill Tale, FM Studio tarafından yaratılmıştır. Poki'de Rise of Pico, Forgotten Hill: The Wardrobe, Forgotten Hill Disillusion: The Library, Little Cabin in the Woods, Forgotten Hill Memento: Buried Things, Forgotten Hill Memento: Love Beyond, Forgotten Hill Memento gibi birçok efsanevi oyun var. Oyun Alanı, Forgotten Hill: Düşüş, Forgotten Hill: Kuklacı ve Forgotten Hill: Cerrahi. Pixel Volley, Smash Car Idle ve Smash Car Idle 2'yi de oynamayı unutmayın! The Left Behind - A Forgotten Hill Tale'i Poki'de ücretsiz oynayabilirsiniz. The Left Behind - A Forgotten Hill Tale yalnızca cihazınızda oynanabilir şimdilik bilgisayar.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, The Left Behind ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Smash Car Idle 2

Smash Car Idle 2

poki.com

Forgotten Hill Disillusion: Flora&Fauna

Forgotten Hill Disillusion: Flora&Fauna

poki.com

Grand Mini Slam

Grand Mini Slam

poki.com

Smash Car Idle

Smash Car Idle

poki.com

Grandma's Delicious Cakes

Grandma's Delicious Cakes

poki.com

Forgotten Hill: The Third Axis

Forgotten Hill: The Third Axis

poki.com

Rise of Pico

Rise of Pico

poki.com

Forgotten Hill: The Wardrobe

Forgotten Hill: The Wardrobe

poki.com

Forgotten Hill: The Wardrobe 3

Forgotten Hill: The Wardrobe 3

poki.com

Forgotten Hill Memento: Playground

Forgotten Hill Memento: Playground

poki.com

Forgotten Hill Memento: Love Beyond

Forgotten Hill Memento: Love Beyond

poki.com

Forgotten Hill Disillusion: The Library

Forgotten Hill Disillusion: The Library

poki.com

Ürün

Destek

Şirket

Yasal

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası