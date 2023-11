The Left Behind - A Forgotten Hill Tale, işaretle ve tıkla öğeleri, akıllıca tasarlanmış bulmacalar ve benzersiz bir hikaye içeren bir korku oyunudur. Kadim bir ruhun özgürlüğünü kazanmasına yardım edebilir misin? Forgotten Hill evreninin en yeni girişinde, gizemli müzenin yeni bir kanadı, tüyler ürpertici yeni bir hikayeyle birlikte keşfetmeniz için açık! Her odada çevrenizi inceleyin. Müzenin çeşitli odalarından birinde eski notları okuyun, ayrıntılara dikkat edin ve bir mekanizmayı çözmek için kullanılabilecek bulmaca parçalarını toplayın. Kaybolursanız ipucu istemek için doğru odadaki soru işareti simgesini kullanmanız yeterlidir. Öyleyse devam edin ve bazı ilginç karakterlerin karanlık sırlarını keşfetmeye başlayın. Bu oyun sizi koltuğunuzun kenarında tutabilir, ancak bitirdikten sonra kalbiniz tüy kadar hafif hissedecek. İlgilendiğiniz öğeleri tıklayarak onları alın ve envanterinizde saklayın. Buradan onlara tıklayıp oyundaki diğer öğeler veya kapılarda kullanabilirsiniz. The Left Behind - A Forgotten Hill Tale, FM Studio tarafından yaratılmıştır. Poki'de Rise of Pico, Forgotten Hill: The Wardrobe, Forgotten Hill Disillusion: The Library, Little Cabin in the Woods, Forgotten Hill Memento: Buried Things, Forgotten Hill Memento: Love Beyond, Forgotten Hill Memento gibi birçok efsanevi oyun var. Oyun Alanı, Forgotten Hill: Düşüş, Forgotten Hill: Kuklacı ve Forgotten Hill: Cerrahi. Pixel Volley, Smash Car Idle ve Smash Car Idle 2'yi de oynamayı unutmayın! The Left Behind - A Forgotten Hill Tale'i Poki'de ücretsiz oynayabilirsiniz. The Left Behind - A Forgotten Hill Tale yalnızca cihazınızda oynanabilir şimdilik bilgisayar.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, The Left Behind ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.